Сербский актер Милош Бикович рассказал о пользе амплуа злодея в кино

В фильмах со злодеями есть другие ценности, которые находятся в центре сюжета, а артист в них является «одной мелодией в целой симфонии». Таким мнением поделился Милош Бикович в выпуске ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда».
Актер рассказал историю, которая изменила его мнение по поводу злых героев. Патриарх Сербский Павел в свое время поведал коллеге Милоша о том, что играть зло и проповедовать его — не одно и то же.
«Он сказал, что добро должно взять на себя маску зла, чтобы показать злу, что оно зло. Я считаю, что это важные слова», — вспоминает Бикович.
Следует отметить, что ранее критик Роман Григорьев назвал самого главное «злодеище» в кино. Им стал Дарт Вейдер из киносаги «Звездные войны», передает «Национальная Служба Новостей».