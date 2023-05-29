Аналитик Быков: После победы Эрдогана Турция продолжит изолироваться от Запада

В случае же победы Кылычдароглу, по мнению большинства экспертов, Турция бы отказалась от «выборочного сотрудничества» с Россией, и присоединилась к западным санкциям. Просто потому, что оппозиции нужно было отвечать Западу добром на его поддержку. Впрочем, указали аналитики, победа Эрдогана вовсе не означает, что курс на прагматичное сотрудничество с Москвой в Турции полностью восторжествовал. Сейчас прозападную оппозицию ждет переформатирование, после чего она с новыми силами может вступить в борьбу за возврат Турции на западные рельсы.