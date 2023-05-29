Аналитик Быков: После победы Эрдогана Турция продолжит изолироваться от Запада

В украинском информполе с неудовольствием отмечают — важнейший внешнеполитический партнер России, лидер Турции Реджеп Эрдоган, одержал победу во втором туре выборов президента. Как считает политический эксперт Сергей Быков, теперь в глобальном противостоянии Запада и Юга Турция продолжит умеренную критику западного альянса.
Накануне в Турции прошел второй тур президентских выборов, и победу в нем одержал Реджеп Эрдоган. Не только потому, что он набрал большинство голосов (52,17%), но и потому, что смог избежать «цветной революции» в своей стране. При этом, по мнению экспертов, вероятность ее возникновения была высока, ведь Эрдоган начал предвыборную кампанию в крайне неблагоприятных условиях.
В стране были серьезные экономические проблемы — например, инфляция в 2022-м составила более 64%. К этому добавлялись катастрофические последствия февральского землетрясения, и серьезное обострение отношений с Западом. Кроме того, почти вся оппозиция объединилась и выставила единого кандидата, Кемаля Кылычдароглу, и повела агрессивную предвыборную кампанию, которая, в свою очередь, была поддержана западными СМИ.
При этом Анкара старалась не раздражать Москву, и максимально дистанцировалась от санкционной войны, развязанной Западом. Турция одновременно стремилась защитить экономические интересы и утвердиться в роли «честного посредника», сохраняющего нейтралитет и хорошие отношения со всеми. В экономическом плане это позволило Анкаре двукратно увеличить товарооборот с РФ (с 33 до 70 миллиардов долларов), и вывести Турцию к концу 2022-го на второе место после Китая по объему торговли с РФ.
В случае же победы Кылычдароглу, по мнению большинства экспертов, Турция бы отказалась от «выборочного сотрудничества» с Россией, и присоединилась к западным санкциям. Просто потому, что оппозиции нужно было отвечать Западу добром на его поддержку. Впрочем, указали аналитики, победа Эрдогана вовсе не означает, что курс на прагматичное сотрудничество с Москвой в Турции полностью восторжествовал. Сейчас прозападную оппозицию ждет переформатирование, после чего она с новыми силами может вступить в борьбу за возврат Турции на западные рельсы.
Как считает политический эксперт Сергей Быков, теперь, как минимум на несколько лет, курс Турции останется таким же — как в экономике, так и во внешней политике.
«Итоги турецких выборов дали Эрдогану мандат на продолжение его политики, хотя при этом он будет иметь сильную оппозицию. Сейчас эта оппозиция, правда, разобщена и деморализована после потери реального шанса на победу, — отметил эксперт. — Сам Кылычдароглу после поражения вряд ли сможет остаться в статусе лидера объединенной оппозиции. Начнется соревнование за эту нишу, что отвлечет оппозиционеров от политической конкуренции с Эрдоганом».
По мнению аналитика, сохранению общего курса страны будет способствовать и то, что политический блок Эрдогана получил большинство в парламенте страны.
«Важным вопросом выборов было противостояние ценностных позиций. Консервативные националистические настроения жителей села и небольших городов составили «ядерный» электорат Эрдогана. Против него выступали более светские либеральные избиратели, жители крупных городов и курортных зон, — указал Быков. — Во внешней политике это отражалось в поддержке «особого курса» и критике Запада со стороны команды Эрдогана. А также в склонности к сотрудничеству с США и НАТО в штабе Кылычдароглу. Думаю, теперь в глобальном противостоянии Запада и Юга Турция продолжит умеренную критику западного альянса».
По его мнению, останутся и риски обострения территориальных споров между Турцией и Грецией.
«Ожидать от Турции присоединения ко всем санкциям против России теперь вряд ли стоит. Что касается Китая, то Турция не будет принимать участие в его «сдерживании» вместе с западными союзниками. Но у Анкары и Пекина есть противоречия по поводу влияния в Центральной Азии, что сделает турецкую внешнюю политику еще более сложной, — считает Быков. — При этом команда Эрдогана будет и дальше отстаивать свои национальные интересы, а также продолжит строить выгодные экономические схемы с Россией. Прежде всего, это посредничество в торговле газом с ЕС или «параллельный импорт». Но расширять эти схемы на товары двойного назначения Турция вряд ли станет, и тем более не будет продавать России вооружения. Также Анкара вряд ли разрешит проход через проливы боевым кораблям РФ в Черное море».
В своей внешней политике, скорее всего, Эрдоган будет выступать за продолжение действия морского «зернового коридора», который был создан во многом его усилиями.
«При этом, скорее всего, Турция продолжит реализовывать проект по постройке заводов «Байрактар» на Украине. С другой стороны, будет продолжена политика изоляционизма от Запада со стороны турецкого руководства. Официальная Анкара по-прежнему будет блокировать вступления Швеции в НАТО. Ведь в Стокгольме по-прежнему не готовы выполнить требования Турции по отказу от поддержки курдских сепаратистов, и выдаче их лидеров Анкаре», — заключил аналитик.
Напомним, с начала 2023-го Россия стала лидером по объемам экспорта в Турцию, обогнав Китай и Швейцарию. По данным турецкого Института статистики, с января по февраль Россия поставила Турции товаров и услуг на 9,26 миллиарда долларов. Швейцария за это время обеспечила поставки на 7,86 миллиарда долларов, Китай — на 6,66 миллиарда, а Германия и США — на 3,88 и 2,29 миллиарда долларов. Суммарно доля этих пяти стран в общем объеме импорта Турции составила 46,5 процентов.