Полиция Кубани возбудила уголовное дело в отношении криминального авторитета

Как передает информационно-аналитический портал «Ясно», правоохранителями установлено, что свой пост «смотрящего» за Тихорецким районом Краснодарского края мужчина занимал с 2015 года. Согласно негласным нормам криминального мира, люди, которые придерживаются преступной идеологии и у которых более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям.