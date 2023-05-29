Полиция Кубани возбудила уголовное дело в отношении криминального авторитета

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Тихорецка по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Как передает информационно-аналитический портал «Ясно», правоохранителями установлено, что свой пост «смотрящего» за Тихорецким районом Краснодарского края мужчина занимал с 2015 года. Согласно негласным нормам криминального мира, люди, которые придерживаются преступной идеологии и у которых более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что мужчина несколько раз привлекался к административной и уголовной ответственностям. Помимо этого мужчина является фигурантом уголовного дела о вымогательстве.