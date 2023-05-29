Столкновения между протестующими сербами и силовиками начались на севере Косово

Об этом стало известно 29 мая, в понедельник. У здания муниципалитета силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ, указывается в материале. В настоящий момент на месте произошедшего слышны звуки взрывов. Ранее сообщалось, что протестующие граждане прежде нападали на албанских представителей прессы: журналисты были вынуждены спрятаться в здании муниципалитета.