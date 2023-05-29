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Российский теннисист Аслан Карацев прошел во второй круг турнира «Ролан Гаррос»

Спорт
Российский теннисист Аслан Карацев прошел во второй круг турнира «Ролан Гаррос»

Россиянин Аслан Карацев прошел во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на парижских грунтовых кортах.

В игре первого раунда теннисист из РФ, попавший в основную сетку турнира через квалификацию, переиграл австралийца Алексея Попырина со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Для этой победы Карацеву понадобилось 2 часа 57 минут.

На следующем этапе «Ролан Гаррос» 29-летний россиянин, занимающий 62-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет с победителем матча между Фрэнсисом Тиафо из США и сербом Филипом Краиновичем.

Помимо Карацева во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису вышел еще один спортсмен из России — Карен Хачанов, передает RT.
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