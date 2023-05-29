Российский теннисист Аслан Карацев прошел во второй круг турнира «Ролан Гаррос»

В игре первого раунда теннисист из РФ, попавший в основную сетку турнира через квалификацию, переиграл австралийца Алексея Попырина со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Для этой победы Карацеву понадобилось 2 часа 57 минут.