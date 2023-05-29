Российский теннисист Аслан Карацев прошел во второй круг турнира «Ролан Гаррос»

Россиянин Аслан Карацев прошел во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на парижских грунтовых кортах.
В игре первого раунда теннисист из РФ, попавший в основную сетку турнира через квалификацию, переиграл австралийца Алексея Попырина со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. Для этой победы Карацеву понадобилось 2 часа 57 минут.
На следующем этапе «Ролан Гаррос» 29-летний россиянин, занимающий 62-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет с победителем матча между Фрэнсисом Тиафо из США и сербом Филипом Краиновичем.
Помимо Карацева во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису вышел еще один спортсмен из России — Карен Хачанов, передает RT.