Правительство Тульской области в 2024 году выделит на развитие здравоохранения почти 1,4 млрд рублей

В следующем году на развитие системы здравоохранения Тульской области будет израсходовано почти 1,4 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании рассказал заместитель председателя областного правительства, министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.
По его словам, в области будет установлено 27 новых модульных объектов. Всего в 12 муниципалитетах начнут работать 22 фельдшерско-акушерских пункта, один офис врача общей практики и четыре амбулатории, сообщает сетевое издание «ТулаСМИ». На строительство всех объектов уже заключены соответствующие контракты.
Также продолжается капитальный ремонт медицинских учреждений. В 2024 году он будет произведен в 49 объектах. На обновление зданий будет выделено 619,2 миллиона рублей. Кроме того, в будущем году закупят 48 единиц медицинского оборудования, среди которых 23 рентгеновских аппарата и три системы для ультразвуковой диагностики.
Будет продолжена комплектация автопарка медицинских учреждений. Для медиков планируется приобретение 56 единиц транспорта на общую сумму 62 миллиона рублей.