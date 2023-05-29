Правительство Тульской области в 2024 году выделит на развитие здравоохранения почти 1,4 млрд рублей

Также продолжается капитальный ремонт медицинских учреждений. В 2024 году он будет произведен в 49 объектах. На обновление зданий будет выделено 619,2 миллиона рублей. Кроме того, в будущем году закупят 48 единиц медицинского оборудования, среди которых 23 рентгеновских аппарата и три системы для ультразвуковой диагностики.