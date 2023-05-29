Певица Instasamka встретилась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной после отмены концертов

Российская певица Instasamka встретилась с директором Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артистка поделилась снимком в личном Telegram-канале.
Популярная среди молодежи певица вновь прилетела в Москву. Судя по ее социальным сетям, она посетила офис организации. Девушка не комментировала свой визит, она лишь кратко подписала фотографию с директором лиги словом «bestie» (в переводе с английского – лучший друг).
Мизулина пока никак не комментировала встречу с певицей. Ранее к ней пришел рэпер SKALLY MILANO.
Директор Лиги безопасного интернета настаивала на отмене концертов артистки в российских городах. Причиной стало продвижение магазинов, реализующих запрещенные вещества, передает Infox.ru.