Певица Instasamka встретилась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной после отмены концертов

Популярная среди молодежи певица вновь прилетела в Москву. Судя по ее социальным сетям, она посетила офис организации. Девушка не комментировала свой визит, она лишь кратко подписала фотографию с директором лиги словом «bestie» (в переводе с английского – лучший друг).