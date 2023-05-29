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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в июне из-за празднования Дня России

Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в июне из-за празднования Дня России

Россиян в июне ждут длинные выходные в связи Днем России, который выпадет на понедельник, 12 июня. Об этом напомнила пресс-служба Роструда.

Представители ведомства сообщили, что у граждан будет укороченная рабочая неделя в июне, так как государственный праздник в этом году попадает на понедельник. Именно поэтому с 10 по 12 июня у россиян официальные выходные.

Роструд отметил, что работодатели не имеют права привлекать сотрудника к рабочей деятельности в праздничные дни без его письменного согласия. За смены в официальные выходные дни работники имеют право получить дополнительную плату.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил перенести январские праздники на май. Он привел результаты исследования, согласно которому 60% россиян согласны переставить выходные дни.
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