Эксперт предупредил об опасности зарядки телефона в общественных местах

Руководитель направления информационной безопасности центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко объяснил, почему опасно заряжать смартфоны в общественных местах.
Как передает сетевое издание sovainfo.ru слова эксперта, использование общедоступных зарядных устройств может стать причиной заражения вредоносными программами. Ведь с помощью портов злоумышленники могут подключить USB накопители с вредоносным ПО.
Специалист отметил, что стоит быть особенно внимательным в общественном месте, если провод выходит из стены и не понятно, куда уходит. Также рискованно брать зарядные устройства у незнакомых людей.
Кузьменко призвал своевременно обновлять операционную систему, антивирус устройства и использовать свою зарядку.