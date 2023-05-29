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Эксперт предупредил об опасности зарядки телефона в общественных местах

Общество
Эксперт предупредил об опасности зарядки телефона в общественных местах

Руководитель направления информационной безопасности центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко объяснил, почему опасно заряжать смартфоны в общественных местах.

Как передает сетевое издание sovainfo.ru слова эксперта, использование общедоступных зарядных устройств может стать причиной заражения вредоносными программами. Ведь с помощью портов злоумышленники могут подключить USB накопители с вредоносным ПО.

Специалист отметил, что стоит быть особенно внимательным в общественном месте, если провод выходит из стены и не понятно, куда уходит. Также рискованно брать зарядные устройства у незнакомых людей.

Кузьменко призвал своевременно обновлять операционную систему, антивирус устройства и использовать свою зарядку.
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