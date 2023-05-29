Президент РФ Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии

Президент Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Соответствующий указ был опубликован 29 мая на официальном портале правовой информации.
Данное решение лидер России принял ради совершенствования деятельности ВПК. Президиум будет принимать оперативные решения для обеспечения реализации задач и функций, которые относятся к ведению коллегии ВПК.
Указ предусматривает, что заседания президиума можно будет проводить по поручению президента России, председателя правительства, а в некоторых отдельных случаях – председателя коллегии ВПК. Кабмин позже утвердит порядок работы президиума коллегии.
Ранее Путин подписал закон, предусматривающий проведение выборов на территории, где введено военное положение. Решение было принято после консультаций ЦИК с Минобороны и ФСБ России.