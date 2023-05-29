Африканский союз принял дорожную карту по урегулированию конфликта в Судане

Аддис-Абеба, 29 мая. Африканский союз (АС) разработал дорожную карту по урегулированию вооруженного конфликта в Судане. План организации состоит в достижении прекращения огня.
Это произошло в ходе заседания Совета мира и безопасности АС на уровне глав государств и правительств, которое состоялось в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Встреча касалась развития событий в Судане. В итоговом заявлении подчеркивается первостепенная важность организации единого и всеобъемлющего мирного процесса для страны под эгидой АС, Межправительственного органа по вопросам развития Восточной Африки (IGAD), Лиги арабских государств и ООН совместно с партнерами-единомышленниками.
«Совет с большой обеспокоенностью решительно осуждает продолжающийся бессмысленный и неоправданный конфликт между суданской армией и Силами быстрого реагирования (СБР), который привел к беспрецедентной гуманитарной ситуации и произвольным убийствам ни в чем не повинных граждан», — говорится в заявлении.
Накануне Саудовская Аравия и США, являясь посредниками в урегулировании, призвали враждующие стороны продлить режим прекращения огня, истекающий 29 мая. Ранее ВС и СБР заключили очередное перемирие сроком на семь дней.