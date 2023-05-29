Африканский союз принял дорожную карту по урегулированию конфликта в Судане

Это произошло в ходе заседания Совета мира и безопасности АС на уровне глав государств и правительств, которое состоялось в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Встреча касалась развития событий в Судане. В итоговом заявлении подчеркивается первостепенная важность организации единого и всеобъемлющего мирного процесса для страны под эгидой АС, Межправительственного органа по вопросам развития Восточной Африки (IGAD), Лиги арабских государств и ООН совместно с партнерами-единомышленниками.