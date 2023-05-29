Спрос на покупку загородной недвижимости в Петербурге заметно снизился

Специалисты связывают эту ситуацию с тем, что за последнее время цены на загородные дома и участки земли значительно выросли. В то же время, несколько ранее, еще до этого повышения цен, было раскуплено большое количество дач, коттеджей и земельных участков. Теперь они зачастую продаются по более низким ценам, что отрицательно влияет на спрос на новые загородные дома.