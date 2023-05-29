Спрос на покупку загородной недвижимости в Петербурге заметно снизился

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области впервые за несколько лет уровень спроса на приобретение загородных домов и земельных участков упал до довольно низких показателей.
За первые месяцы 2023 года объем предложения на рынке загородной недвижимости составил всего 16,1 тысячи объектов. Такой показатель отмечается экспертами как определенный рекордный минимум, передает сетевое издание «Вечерний курьер».
Специалисты связывают эту ситуацию с тем, что за последнее время цены на загородные дома и участки земли значительно выросли. В то же время, несколько ранее, еще до этого повышения цен, было раскуплено большое количество дач, коттеджей и земельных участков. Теперь они зачастую продаются по более низким ценам, что отрицательно влияет на спрос на новые загородные дома.