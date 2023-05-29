Президент ЦАР принял участие в инаугурации национального лидера Нигерии

Абуджа, 29 мая. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил инаугурацию нового главы Нигерии Бола Ахмеда Тинубу.
Лидер Центральноафриканской Республики принял участие в ужине, организованном Мухаммадом Бухари и покидающим пост руководителя государства. После этого состоялся парад Вооруженных сил Нигерии, который посетили делегаты стран со всего мира.
Ранее сотрудники Независимой национальной избирательной комиссии (INEC) объявили о победе кандидата от правящей партии «Всеобщий прогрессивный конгресс» Бола Ахмеда Тинубу. Его поддержали 8,8 миллиона человек.
Однако не все граждане Нигерии оказались согласны с результатами голосования. Они организовали митинги с требованием провести выборы на других условиях, исключающих подтасовку голосов. По мнению оппозиционеров, в избирательной кампании использовались грязные инструменты, вплоть до привлечения радикалов с целью запугивания конкурентов.