Президент ЦАР принял участие в инаугурации национального лидера Нигерии

Однако не все граждане Нигерии оказались согласны с результатами голосования. Они организовали митинги с требованием провести выборы на других условиях, исключающих подтасовку голосов. По мнению оппозиционеров, в избирательной кампании использовались грязные инструменты, вплоть до привлечения радикалов с целью запугивания конкурентов.