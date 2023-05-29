Председатель Президентского совета Ливии обсудил со спецслужбами ситуацию на западе страны

Несмотря на то, что ПНЕ, возглавляемое Абд аль-Хамидом Дбейбой, не объявляло о новых авиаударах, за последние дни беспилотники совершили атаки на несколько объектов. Одна из них пришлась по месту дислокации бандформирования, занимающегося контрабандой топлива к югу от города Сурман.