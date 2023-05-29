Председатель Президентского совета Ливии обсудил со спецслужбами ситуацию на западе страны

Триполи, 29 мая. Президентский совет Ливии провел расширенное заседание по вопросам безопасности в присутствии подчиненной ему службы безопасности. Совещание прошло на фоне масштабных авиаударов, совершенных утратившим легитимность Правительством национального единства (ПНЕ) по так называемым «притонам контрабандистов» на западе страны.
«В ходе заседания состоялось обсуждение ситуации с безопасностью в целом, а также препятствий, стоящих перед операцией по ее обеспечению, и механизмов выполнения поставленных задач», — говорится в заявлении Президентского совета.
В публикации добавлено, что речь идет о процессе массовых арестов преступников. Кроме того, на встрече обсудили вопросы координации с правоохранительными органами и прокуратурой с целью установления безопасности и стабильности в западном регионе.
Несмотря на то, что ПНЕ, возглавляемое Абд аль-Хамидом Дбейбой, не объявляло о новых авиаударах, за последние дни беспилотники совершили атаки на несколько объектов. Одна из них пришлась по месту дислокации бандформирования, занимающегося контрабандой топлива к югу от города Сурман.
Бомбардировке подверглись также некоторые районы Эль-Аджайлата, сообщают СМИ и региональные источники. Ранее члены совета старейшин и видные деятели Аз-Завии рассказали, что ситуация с безопасностью в городе стабильна. Они сообщили, что удары, совершенные на склады и центры контрабанды топлива, не встретили сопротивления.
Накануне глава Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри заявил, что Дбейба организовал воздушные атаки для сведения личных счетов. По его словам, ни Президентский совет, ни ВГС ничего не знали о данной операции.