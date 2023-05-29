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Врач Владимир Круглый озвучил единственный способ эффективного обнаружения онкологии

Общество
Врач Владимир Круглый озвучил единственный способ эффективного обнаружения онкологии

Детский онколог Владимир Круглый назвал единственный эффективный способ, который может помочь обнаружить рак на ранней стадии.

Информацией специалист поделился в ходе разговора с ведущим «Радио 1» в понедельник, 29 мая. Онкология в течение долгого времени может развиваться бессимптомно, предупредил он. Рак имеет огромное количество различных признаков: поэтому необходимо систематически проходить диспансеризацию, указал эксперт.

«Если человек обнаружил у себя на родинке какие-то изменения, это повод обратиться к врачу», — резюмировал Круглый.

Доктор посоветовал исключить долгое пребывание под прямыми солнечными лучами, чтобы снизить риски развития онкологии. Также необходимо придерживаться здорового образа жизни, подытожил он.
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