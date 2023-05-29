Врач Владимир Круглый озвучил единственный способ эффективного обнаружения онкологии

Детский онколог Владимир Круглый назвал единственный эффективный способ, который может помочь обнаружить рак на ранней стадии.
Информацией специалист поделился в ходе разговора с ведущим «Радио 1» в понедельник, 29 мая. Онкология в течение долгого времени может развиваться бессимптомно, предупредил он. Рак имеет огромное количество различных признаков: поэтому необходимо систематически проходить диспансеризацию, указал эксперт.
«Если человек обнаружил у себя на родинке какие-то изменения, это повод обратиться к врачу», — резюмировал Круглый.
Доктор посоветовал исключить долгое пребывание под прямыми солнечными лучами, чтобы снизить риски развития онкологии. Также необходимо придерживаться здорового образа жизни, подытожил он.