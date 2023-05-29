Врач Владимир Круглый озвучил единственный способ эффективного обнаружения онкологии

Информацией специалист поделился в ходе разговора с ведущим «Радио 1» в понедельник, 29 мая. Онкология в течение долгого времени может развиваться бессимптомно, предупредил он. Рак имеет огромное количество различных признаков: поэтому необходимо систематически проходить диспансеризацию, указал эксперт.