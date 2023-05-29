Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Абдулова

Сегодня, 29 мая, исполнилось 70 лет со дня рождения советского и российского актера театра и кино Александра Абдулова. Он полностью отдавал себя творчеству и зрителю, очаровывая всех своей игрой.
Абдулов — икона советского кино. Его работы стали классикой и до сих пор популярны даже среди современной аудитории. За всю свою карьеру Абдулов снялся в 112 фильмах. Особенно полюбились зрителю картины: «Формула любви», «Самая обонятельная и привлекательная», «Гений», «Мастер и Маргарита», «Чародеи» и многие другие. Как говорил сам актер, самой трудной работой в кино за всю его карьеру стал сериал «Мастер и Маргарита» по роману Булгакова.
В 2000-м году Абдулов дебютировал как режиссер. Снял мюзикл по мотивам известной сказки «Бременские музыканты и Ко» и сам же в нем снялся. Автор сыграл в фильме Шута, от лица которого ведется повествование, а актерский состав картины стал по-настоящему звездным.
Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года после продолжительной болезни. За год до ухода из жизни в Израиле ему диагностировали четвертую стадию рака легких.