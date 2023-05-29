Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Абдулова

Абдулов — икона советского кино. Его работы стали классикой и до сих пор популярны даже среди современной аудитории. За всю свою карьеру Абдулов снялся в 112 фильмах. Особенно полюбились зрителю картины: «Формула любви», «Самая обонятельная и привлекательная», «Гений», «Мастер и Маргарита», «Чародеи» и многие другие. Как говорил сам актер, самой трудной работой в кино за всю его карьеру стал сериал «Мастер и Маргарита» по роману Булгакова.