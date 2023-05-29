Небольшой рост: биржевой аналитик Багманов о поведении золота

Цены в моменте упали, но смогли восстановиться и удержаться, и пока рынок оценивает вероятность того, что ФРС поднимет ставку в 65%. Доходность десятилетних американских облигаций — без изменений на уровне 3,8%, а индекс доллара DXY — на отметке 104 пункта.