Небольшой рост: биржевой аналитик Багманов о поведении золота

Золото показывает, пусть небольшую, но положительную динамику, констатирует издание «Экономика сегодня».
«Золото по итогам торгов 26 мая закрылось небольшим ростом на 0,3% с отметки 1940 долларов в район отметки 1947 долларов за тройскую унцию, — рассказывает он. — Сегодня, 29 мая, золото торгуется у отметки примерно 1946 долларов — каких-то особых изменений не произошло, бурной реакции не было».
А она ожидалась на публикацию базового индекса расходов на личное потребление, дополняет обозреватель.
Цены в моменте упали, но смогли восстановиться и удержаться, и пока рынок оценивает вероятность того, что ФРС поднимет ставку в 65%. Доходность десятилетних американских облигаций — без изменений на уровне 3,8%, а индекс доллара DXY — на отметке 104 пункта.
«На этой неделе выходит немало важной статистики, — продолжает эксперт. — Все ждут подписания соглашения по потолку госдолга в США, также в среду, 31 мая, будут опубликованы данные по количеству вакансий. В пятницу, 2 июня, выйдут данные по рынку труда, что тоже очень важно — будут опубликованы цифры по безработице и количеству рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе».
Цены на золото проваливаются ниже зоны своей поддержки в 1950-1970 долларов за тройскую унцию, отмечает аналитик.
«И если сумеют удержаться, то переместятся в диапазон от 1870 до 1950 долларов за тройскую унцию», — прогнозирует Александр Багманов.
Как сообщалось ранее, в Госдуме осудили предложение разрешить россиянам добывать россыпное золото.