Режиссер «Криминального чтива» Тарантино вспомнил, как в Каннах придумали наклейки о жестокости для его фильмов

Причем как часто случается с гениальными творениями, у Тарантино знаковый фильм про крутого гангстера Марселласа Уоллеса и его немного нелепого подчиненного Винсента Вегу получился отчасти ненароком — звездная роль тогда сильно подзабытому актеру Джону Траволте досталась случайно, сообщает «Царьград».