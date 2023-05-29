Режиссер «Криминального чтива» Тарантино вспомнил, как в Каннах придумали наклейки о жестокости для его фильмов

Культовый голливудский режиссер Квентин Тарантино вспомнил, как на Каннском фестивале 1992 года специально для его кино создали стикеры для билетов, предупреждающие зрителей о наличии жестоких сцен, пишет издание Deadline.
По словам постановщика дилогии «Убить Билла», устроители фестиваля на французской Ривьере сочли картину «Бешеные псы» слишком изобилующей сценами насилия.
«Они придумали для нашего показа то, чего никогда раньше не делали, они вклеили в билет оранжевую наклейку с надписью: "Этот фильм может быть слишком жестоким для вас"», — поделился обладатель «Золотой пальмовой ветви» за ленту «Криминальное чтиво», которая получила премию в 1994 году.
Причем как часто случается с гениальными творениями, у Тарантино знаковый фильм про крутого гангстера Марселласа Уоллеса и его немного нелепого подчиненного Винсента Вегу получился отчасти ненароком — звездная роль тогда сильно подзабытому актеру Джону Траволте досталась случайно, сообщает «Царьград».