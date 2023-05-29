«Нашим детям безнаказанно дурят голову»: Кирилл Кабанов назвал вопиющим случай с «пятой колонной» в СПБГУ

— Вы знаете, я тоже не верю во все эти извинения. Когда люди извиняются искренне — это одна история, а когда «раскаиваются» после того, как их за хвост прижали — совсем другая. Причем тут есть опасность получить обратный эффект. У нас не должно получиться так, чтобы те же самые студенты не увидели в «кающемся» этакого героя, жертву. На мой взгляд, обществу надо просто объяснять: кто, за что и почему наказан. А нашим детям доступно надо рассказывать, почему принимаются те или иные решения, в чем причины событий и явлений. Понимаете, у молодых людей протест и революция в крови, я их прекрасно понимаю — мы сами все были подростками. Сейчас информации вокруг тьма, в том числе и антироссийской направленности — все это собирается у студента в голове и получается месиво. Поэтому нам нужна нормальная системная контрпропаганда на всех уровнях.