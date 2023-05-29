«Нашим детям безнаказанно дурят голову»: Кирилл Кабанов назвал вопиющим случай с «пятой колонной» в СПБГУ

Санкт-Петербургский государственный университет оказался в центре скандала. Доцента Института истории СПбГУ Михаила Белоусова заподозрили в русофобии и поддержке Украины. На фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту его вуза, историк призывал использовать «свошную риторику в рамках постиронии», и там же добавил, что «прямое и открытое одобрение рашизма омерзительно».
В интервью ФАН председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов назвал этот случай вопиющим и отметил, что представители «пятой колонны» ведут сейчас активную деятельность в российских вузах. Он также рассказал, как почему такая проблема возникла, как ее решать и поделился мнением относительно видеоизвинений, граждан, замеченных в поддержке Украины.
— Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию с доцентом Белоусовым в Историческом институте СПБГУ?
— Давайте начнем по порядку. Если вы помните, в марте этого года вышел безобразный скандал с вывешиванием в РУДН украинских флагов и другой государственной атрибутики в рамках выставки, организованной «украинским землячеством». До этого был скандал с Высшей Школой Экономики, и он тоже имел политический окрас. Мы все пишем и пишем по каждому случаю запросы, все обсуждаем эту проблему, но не задаемся главным вопросом: а у нас чем построена система образования. Каждый раз наши диалоги упираются в один ответ: ну, у нас же нет государственной идеологии. Но извините, у нас есть определенные нормы, которые признаны законом. По этим действующим нормам у нас без проблем привлекают к ответу различных блогеров, звезд и общественных деятелей. Посмотрите только сколько людей привлекается по статье за ту же дискредитацию российской армии. Ну почему здесь нельзя посмотреть на проблему с этой точки зрения? Почему нашим детям такие доценты безнаказанно дурят голову?!
Я, например, могу сказать, что сейчас работаю с одним из вузов и там наоборот с самого начала начали приглашать экспертов и гостей, чтобы те объясняли вопросы, связанные с СВО. То есть проблема оказывается заключается не в том, что у нас молодежь какая-то не такая — у нас в конкретных людях проблема. На местах есть личности, которые специально развращают студентов и выдают ошибочные понятия для учащихся. Они специально ведут враждебную подрывную деятельность — давайте уже называть вещи своими именами. Почему мы боимся произносить слова, которыми когда-то уже пользовались? Мы боимся, что нас обвинят в чем-то? Если боимся, тогда вообще ничего не надо было начинать. И если ведется подрывная деятельность, так ее и надо называть, за это и надо наказывать.
— Можно ли говорить, что это системная проблема в российских вузах? И каких она масштабов?
— Безусловно системная. Я могу сказать, что за редким исключением практически в каждом вузе есть такие центры, как так называемая «тусовочка» из СПБГУ. В большинстве вузов есть свои вражеские центры влияния на нашу молодежь.
— Как с ними бороться?
— Во-первых, у нас есть механизм в рамках статьи о дискредитации ВС РФ. Там четко расписана ответственность за подобные деяния. Во-вторых, профильные министерства должны подготовить бумагу, которая бы разъясняла: если лицо в вузе занимается антироссийской пропагандой или дискредитацией, то оно подлежит увольнению и соответствующему наказанию.
Дело в том, что мы не должны людей, которые ответственны за образование наших детей, оставлять в учебных заведениях, если они занимаются попранием государственных основ. Государство дает преподавателю полномочия, платит деньги, а тот действует в интересах врага. Случай в Петербурге — вопиющий. Как можно издеваться над памятью героя, который совершил подвиг?!
— Можно ли и нужно ли добиваться запрета на дальнейшую преподавательскую деятельность на территории РФ для работников вузов с антироссийскими взглядами?
— Надо думать. Какие-то ограничения безусловно должны быть, но вопрос тонкий. Например, вдруг такой преподаватель является гениальным математиком. С другой стороны, будь какой-то либерал гениальным математиком он бы с такими взглядами давно уже бежал за границу. И скандалы в вузах как связаны с людьми, которые как гении явно не реализовали себя. Вообще надо смотреть, как к такому предложению отнесется общество и специалисты.
— Как вы относитесь к тренду «видеоизвинений», который уже изрядно набил оскомину патриотическому обществу? Люди не верят в раскаяние вчерашних сторонников Украины, и это видно по ситуации с той же завкафедрой аудита и бухучета Севастопольского государственного университета Татьяной Одинцовой. Она извинилась на камеру за поддержку Украины.
— Вы знаете, я тоже не верю во все эти извинения. Когда люди извиняются искренне — это одна история, а когда «раскаиваются» после того, как их за хвост прижали — совсем другая. Причем тут есть опасность получить обратный эффект. У нас не должно получиться так, чтобы те же самые студенты не увидели в «кающемся» этакого героя, жертву. На мой взгляд, обществу надо просто объяснять: кто, за что и почему наказан. А нашим детям доступно надо рассказывать, почему принимаются те или иные решения, в чем причины событий и явлений. Понимаете, у молодых людей протест и революция в крови, я их прекрасно понимаю — мы сами все были подростками. Сейчас информации вокруг тьма, в том числе и антироссийской направленности — все это собирается у студента в голове и получается месиво. Поэтому нам нужна нормальная системная контрпропаганда на всех уровнях.
— Руководство вузов должно нести какую-то ответственность за антироссийские выходки своих преподавателей?
— Однозначно должно. Руководство вузов прекрасно знает, что происходит у них внутри. Могу привести один пример. Еще до скандала с РУДН была аналогичная история с украинскими флагами в одном из творческих вузов. Так там сразу же наказали ответственных проректоров. Поэтому руководство вузов тоже надо призывать к ответу, тогда мы получим контроль над ситуацией.
— Сейчас получается, что у нас этот контроль осуществляет общество: пока не выйдет инцидент в публичное пространство, о «предателях» молчат, и те продолжают свою деятельность. Чей это просчет?
— А потому что профильное министерство у нас не работает. После первого прокола с РУДН и НИУ ВШЭ должны были быть сделаны выводы. Причем эта задача сейчас является приоритетной. Борьба за нашу молодежь, за наши умы — это тоже вопрос победы, которая должна быть нами одержана. А они этим не занимаются.
От редакции:
В истории доцентом-историком СПБГУ Михаилом Белоусовым и так называемой в студенческой среде либеральной «тусовочкой» есть несколько моментов, которые на первый взгляд вызывают справедливые вопросы. Во-первых, о либеральной «тусовочке» и ее покровителях-преподавателях сотрудникам вуза и его студентам было известно давно. А раз так, то почему внимание в публичную сферу все это вылилось только сейчас? Во-вторых, почему подобное явление не пресек директор Института истории СПБГУ Абдулла Даудов?
Ответы на оба эти вопроса лежат в плоскости закрытой со всех сторон жизни вуза. По информации источника ФАН, являющегося сотрудником института, у преподавателей-патриотов и студентов по факту связаны руки.
«Трудовыми договорами СПбГУ фактически запрещено давать комментарии о положении в СПбГУ без согласования с руководством. Если бы кто-то попытался открыто передать это в прессу — уволили бы передавшего», — рассказал он.
Но, если у добропорядочных коллег Белоусова в части борьбы с «тусовочкой» руки связаны договором с вузом, то у студентов — зачетками. Ведь не каждый рискнет открыто пойти войной на преподавателя, которому тебе потом сдавать экзамены.
Что касается директора института Даудова, то он выражал поддержку, отправившимся добровольцем в зону СВО Федору Соломону. Осталась даже видеозапись с адресованным студенту-добровольцу новогодним поздравлением, где Директор Института истории выражает благодарность защитникам и отмечает: «пока есть такие патриоты как ты и те, кто рядом с тобой, Россия имеет будущее». А чтобы разобраться с «антироссийским кружком» ему банально не хватало полномочий. Тот же Студенческий совет, состоящий сплошь из оппозиционеров — это выборный университетский орган.
Кстати, 24 февраля 2022 года члены Студенческого совета призвали (целенаправленно от лица студенческой организации) всех студентов подписать «антивоенную резолюцию». Сейчас, правда ее подтерли, заменив на стих Владимира Набокова «Расстрел», но текст URL сохранился — https://telegra.ph/Rezolyuciya-iniciativnoj-gruppy-studentov-rossijskih-vuzov-protiv-vtorzheniya-rossijskih-vojsk-na-territoriyu-Ukrainy-02-24. То есть первоначальная страница гласит: «Резолюция инициативной группы студентов российских вузов против «вторжения» российских войск на территорию Украины». При Студенческом совете существовала газета «Студень», но поскольку управление осуществляли все те же лица, то и содержание было соответствующим. Дошло до того, что вузу пришлось откреститься от данного издания.
Как отметил в своем Telegram-канале публицист Егор Холмогоров, главные вопросы сегодня надо задавать именно ректорату СПБГУ. По его словам, именно высокое руководство отдало в руки «заукраинского подполья» Студенческий совет и игнорировало «терроризирующую истфак группу, состав которой известен поименно». Холмогоров также высказал опасения, что сейчас важно избежать ситуации, чтобы результатом «разбора полетов» стало отстранение нынешнего директора Института истории Даудова, которого и так все это время «заукраинцы» пытались подсидеть.