Онколог Воробьев рассказал об основных симптомах рака поджелудочной железы

По мнению Воробьева, человеку стоит насторожиться, если возникли диарея, запоры, изменения в стуле, вздутие живота и тошнота, а также боль, иррадиирующая из верхней части живота в спину. Она имеет свойство усиливаться после употребления жирной пищи или в положении лежа. Воробьев отметил, что эти симптомы возникают намного раньше, чем пациент узнает от врачей о диагнозе рака поджелудочной железы.