Онколог Воробьев рассказал об основных симптомах рака поджелудочной железы

Онколог Андрей Воробьев советует граждан внимательно относиться к сигналам опасности, которые им подает организм.
Так как до 90% случаев рака поджелудочной железы диагностируются лишь на поздних стадиях, когда лечение может оказаться малоэффективным, следует стараться выявить заболевание по начальным косвенным признакам. Как считает Воробьев, этому поможет знание основных симптомов, дающих основания для обращения к специалистам, сообщают «Новые новости».
По мнению Воробьева, человеку стоит насторожиться, если возникли диарея, запоры, изменения в стуле, вздутие живота и тошнота, а также боль, иррадиирующая из верхней части живота в спину. Она имеет свойство усиливаться после употребления жирной пищи или в положении лежа. Воробьев отметил, что эти симптомы возникают намного раньше, чем пациент узнает от врачей о диагнозе рака поджелудочной железы.