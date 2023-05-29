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Хирург Александр Вдовин объяснил проблемы с внешним видом певицы Пугачевой на концерте «Машины Времени»

Шоу-бизнес
Хирург Александр Вдовин объяснил проблемы с внешним видом певицы Пугачевой на концерте «Машины Времени»

Появление народной артистки СССР Аллы Пугачевой на концерте группы «Машина Времени» в Израиле вызвало обсуждение ее внешнего вида. Хирург Александр Вдовин объяснил, почему певица выглядела именно так.

Многим неравнодушным Примадонна показалась истощенной с отекшим лицом. В частности, у нее заметили круги под глазами, которые не удалось скрыть при помощи макияжа.

Наличие отеков эксперт объяснил питьем воды перед сном, а также сбоями в работе эндокринной системы, так как в таком случае появляются «тяжелые веки». Вдовин напомнил, что артистка уже не молода, передает «МК».

Хирург допустил, что Пугачева недавно могла сделать блефаропластику верхнего века. После операции отек может сохраняться в организме полгода.

Пугачева поддерживает некоторых артистов, которые выступили против спецоперации. Помимо этого, она встала на сторону бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана✱ (признан иноагентом на территории РФ), которого обвиняют в распространении недостоверной информации о ВС РФ, сообщает «Ридус».

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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