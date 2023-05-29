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Напугавший рязанцев громкий хлопок произвел пролетающий самолет

Общество
Напугавший рязанцев громкий хлопок произвел пролетающий самолет

Днем, 29 мая, жители разных районов Рязани услышали громкий хлопок, напоминавший взрыв. В пресс-службе регионального правительства объяснили, что этот звук издал самолет, когда преодолевал звуковой барьер.

Многие жители города были изрядно напуганы неожиданным грохотом. Рассказывали, что сработали автомобильные сигнализации, звенели стекла в окнах, передает сетевое издание «62Инфо». Громкий хлопок был слышен практически во всех микрорайонах Рязани.

Однако сотрудники оперативных служб успокоили горожан, сообщив, что военный самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Действительно, такой хлопок достаточно характерен для самолета, переходящего на сверхзвуковую скорость— сначала громкий звук, затем чуть тише, а после — ровный затихающий гул.
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