Напугавший рязанцев громкий хлопок произвел пролетающий самолет

Однако сотрудники оперативных служб успокоили горожан, сообщив, что военный самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Действительно, такой хлопок достаточно характерен для самолета, переходящего на сверхзвуковую скорость— сначала громкий звук, затем чуть тише, а после — ровный затихающий гул.