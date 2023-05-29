Глава ГУР Украины Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на удары по Киеву

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов прокомментировал в своем Telegram-канале массированную атаку страны.
Военачальник отметил, что все, кто пытается запугать государство, скоро об этом пожалеет. Он пригрозил, что ответ украинской стороны не заставить себя долго ждать. Подобные заявления он сделал после массированной воздушной атаки на Киев — гремели взрывы, а на Украине звучали сирены.
Власти Хмельницкой области ранее сообщали о повреждениях на стратегических объектах в регионе. В ночь на 29 мая были зафиксированы удары, которые вывели из строя пять летательных аппаратов.
Ранее Кирилл Буданов признался в причастности разведки Киева к терактам в отношении российских медийных лиц. Об этом он заявил в интервью.