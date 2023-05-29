Глава ГУР Украины Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на удары по Киеву

Военачальник отметил, что все, кто пытается запугать государство, скоро об этом пожалеет. Он пригрозил, что ответ украинской стороны не заставить себя долго ждать. Подобные заявления он сделал после массированной воздушной атаки на Киев — гремели взрывы, а на Украине звучали сирены.