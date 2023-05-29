Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

Владелец «Википедии» фонд Wikimedia Foundation Inc. подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор. Об этом сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы.
По имеющимся данным, административные иски будут рассмотрены 10 июля 2023 года. Причиной для разбирательства стала блокировка информации в «Википедии». Представители фонда через суд просят признать незаконным требование Генпрокуратуры ограничить доступ к ряду публикаций и уведомления Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации.
До этого Wikimedia неоднократно штрафовали за неудаление из «Википедии» фейковых данных об СВО и организациях, признанных в РФ экстремистскими. Общая сумма штрафов составляет около 10 млн руб.
Ранее Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал корпорацию Google на 3 млн рублей. Причиной стало неудаление роликов с пропагандой ЛГБТ.