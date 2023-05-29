Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру РФ и Роскомнадзор

По имеющимся данным, административные иски будут рассмотрены 10 июля 2023 года. Причиной для разбирательства стала блокировка информации в «Википедии». Представители фонда через суд просят признать незаконным требование Генпрокуратуры ограничить доступ к ряду публикаций и уведомления Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации.