Эксперт Романов перечислил самые необходимые для туристов предметы

Сотрудник туристической компании Максим Романов призвал туристов тщательно собираться в путешествие.
По словам Романова, любой турист будет винить себя, если не возьмет в дорогу контейнеры с едой для перекуса, пляжную сумку с необходимыми принадлежностями, включая солнцезащитный крем. Отсутствие обычной шариковой ручки тоже может вызвать дискомфорт, сообщает «Что происходит».
Как отметил Романов, на случай возникновения экстренных ситуаций туристам обязательно следует брать с собой аптечку. Также полезно прихватить в турпоход зубную щетку, мыло и шампунь, так как они имеются далеко не в каждой гостинице.