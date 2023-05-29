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Эксперт Романов перечислил самые необходимые для туристов предметы

Общество
Эксперт Романов перечислил самые необходимые для туристов предметы

Сотрудник туристической компании Максим Романов призвал туристов тщательно собираться в путешествие.

По словам Романова, любой турист будет винить себя, если не возьмет в дорогу контейнеры с едой для перекуса, пляжную сумку с необходимыми принадлежностями, включая солнцезащитный крем. Отсутствие обычной шариковой ручки тоже может вызвать дискомфорт, сообщает «Что происходит».

Как отметил Романов, на случай возникновения экстренных ситуаций туристам обязательно следует брать с собой аптечку. Также полезно прихватить в турпоход зубную щетку, мыло и шампунь, так как они имеются далеко не в каждой гостинице.
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