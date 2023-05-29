Мошенники в Самарской области обманули пенсионерку на миллион рублей

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители в очередной раз напоминают, что самое разумное в подобных случаях — это немедленно прекратить разговор и самому позвонить в свой банк.