Мошенники в Самарской области обманули пенсионерку на миллион рублей

В Самарской области пенсионерка перевела мошеннику, представившемуся сотрудником Госуслуг, более миллиона рублей. Пожилая женщина поверила аферисту и лишилась всех сбережений.
Очередная жертва телефонных жуликов проживает в городе Жигулевске. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности сервиса Госуслуг и сообщил, что неизвестные пытаются похитить с ее счета все средства, передает сетевое издание «КП — Самара».
Чтобы защитить сбережения, незнакомец посоветовал пенсионерке перевести деньги на якобы защищенный счет. Поверив мошеннику, который умело использовал различные психотехники, женщина отправила по указанным реквизитам 1 миллион 180 тысяч рублей. После этого «консультант» предсказуемо перестал выходить на связь.
Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители в очередной раз напоминают, что самое разумное в подобных случаях — это немедленно прекратить разговор и самому позвонить в свой банк.