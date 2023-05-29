Минобороны России сообщило о групповом ракетном ударе по военным аэродромам ВСУ

Военные российской армии нанесли групповой удар с помощью высокоточного оружия по объектам украинской армии на аэродромах. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны РФ.
Об этом стало известно 29 мая, в понедельник. Ключевая цель удара успешно достигнута, указывается в сообщении военного ведомства. Все назначенные объекты удалось ликвидировать. В ходе атаки были уничтожены командные пункты, а также авиационная техника.
Ранее стало известно, что аудитория британского издания Daily Mail раскритиковала идею западных государств отправить киевскому режиму истребители F-16.