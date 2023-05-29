Представитель МИД РФ Захарова раскритиковала западных политиков за реакцию на выборы в Турции

Так, Захарова написала, что глава Министерства сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир заявил о «нищете и несвободе», которая ждет людей, голосовавших за Реджепа Тайипа Эрдогана. Представителя внешнеполитического ведомства возмутило то, что в Германии забыли о «невмешательстве в дела других государств и демократии». Захарова не может себе представить, чтобы министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после выборов в ФРГ сказал нечто подобное про судьбу немецких граждан.