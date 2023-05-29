Представитель МИД РФ Захарова раскритиковала западных политиков за реакцию на выборы в Турции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале подвергла критике ряд западный политиков, которые негативно отозвались о президентских выборах в Турции.
Так, Захарова написала, что глава Министерства сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир заявил о «нищете и несвободе», которая ждет людей, голосовавших за Реджепа Тайипа Эрдогана. Представителя внешнеполитического ведомства возмутило то, что в Германии забыли о «невмешательстве в дела других государств и демократии». Захарова не может себе представить, чтобы министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после выборов в ФРГ сказал нечто подобное про судьбу немецких граждан.
Также наблюдатели из парламентской ассамблеи ОБСЕ отказались назвать голосование честным и свободным. В качестве примера Захарова привела цитату главы делегации от ПА ОБСЕ Фараха Карими.
«А зачем или, вернее, за чем они наблюдали тогда?», — задает риторический вопрос представитель МИД России.
Ранее Захарова заявила, что ФРГ ответит за русофобские действия в отношении российских СМИ. Она подчеркнула, что Москва вынуждена реагировать на политику Берлина и не является инициатором недружественных отношений.