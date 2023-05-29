Аналитики назвали районы Москвы с самым значительным ростом цен на квартиры

Как пишет «Агентство Бизнес Новостей», средняя цена за один кв. м в этом районе стала выше на более чем 30% и превысила 503 000 рублей, отмечают эксперты. На втором месте оказался район Якиманка. Здесь ценник на квартиры поднялся на больше чем 24% и перевалил за 704 000 рублей за один кв. м. Третье место досталось Раменкам, средняя цена за один «квадрат» составляет свыше 651 000 рублей – подорожание составило больше 21%, добавили специалисты.