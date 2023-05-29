Сотрудники ФСБ задержали двух братьев-боевиков, участвовавших в блокаде Крыма

Силовики провели спецоперацию по задержанию членов группировки «Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещена в РФ и признана террористической). В рамках оперативных действий обезврежены и доставлены в правоохранительные органы два брата.
После установления необходимых сведений о причастности родственников к действиям радикальной группировки было принято решение об их аресте. Мужчины проведут в СИЗО два месяца, сообщает ФСБ.
Участникам вооруженного формирования вменяется выполнение преступных приказов по блокаде Крымского полуострова. Покончив с заданием, боевики скрытно вернулись в регион, однако вскоре были задержаны сотрудниками силовых структур.
Ранее МВД РФ совместно с ФСБ пресекло деятельность преступной группы, которая занималась хищением денежных средств страховых компаний.