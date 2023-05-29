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Министерство юстиции России внесло Greenpeace в перечень нежелательных НПО

Общество
Министерство юстиции России внесло Greenpeace в перечень нежелательных НПО

Международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) внесена в перечень НПО, деятельность которых признана в России нежелательной. Такое решение приняло Министерство юстиции РФ.

До этого Генпрокуратура России признала Greenpeace нежелательной организацией. Сотрудники надзорного ведомства установили, что она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Деятельность Greenpeace International в России фактически сопровождается активным продвижением политической позиции и попытками вмешательства во внутренние дела государства, а также направлена на подрыв экономических основ страны, заявили в Генпрокуратуре. После этого информация о принятом решении была направлена в Министерство юстиции России.

Ранее стало известно, что Верховный суд РФ принял решение о ликвидации "Партии народной свободы» (ПАРНАС). С соответствующим иском в судебную инстанцию обратился Минюст России, сообщал «Царьград».
Минюст России нпо нежелательные организации Greenpeace
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