Министерство юстиции России внесло Greenpeace в перечень нежелательных НПО

Деятельность Greenpeace International в России фактически сопровождается активным продвижением политической позиции и попытками вмешательства во внутренние дела государства, а также направлена на подрыв экономических основ страны, заявили в Генпрокуратуре. После этого информация о принятом решении была направлена в Министерство юстиции России.