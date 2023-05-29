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Ученые нашли способ получения электричества из влаги в воздухе

Технологии
Ученые нашли способ получения электричества из влаги в воздухе

Группа ученых Массачусетского университета установила, что практически любой материал можно приспособить для улавливания электрических разрядов из влажной взвеси в воздухе. Материалы исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

Как рассказал доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Инженерного колледжа Массачусетского университета Джун Яо, устройство функционирует аналогично грозовым облакам и молнии. Облака представляют собой скопление капель воды, каждая из которых содержит небольшой заряд. При некоторых условиях в такой среде может возникнуть разряд молнии, передает РИА LIVE.24.RU.

Ученые путем экспериментов выяснили, что электричество можно собирать из воздуха при помощи специального материала, который изготовлен из белковых нанопроволок, выращенных из бактерии Geobacter sulfurereducens. Специалисты поняли, что такое устройство может быть произведено почти из любого материала, если в нем будут отверстия диаметром менее 100 нанометров. В будущем благодаря таким устройствам электричество станет доступно в любых условиях, подчеркнул Джун Яо.
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