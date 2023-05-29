Ученые нашли способ получения электричества из влаги в воздухе

Ученые путем экспериментов выяснили, что электричество можно собирать из воздуха при помощи специального материала, который изготовлен из белковых нанопроволок, выращенных из бактерии Geobacter sulfurereducens. Специалисты поняли, что такое устройство может быть произведено почти из любого материала, если в нем будут отверстия диаметром менее 100 нанометров. В будущем благодаря таким устройствам электричество станет доступно в любых условиях, подчеркнул Джун Яо.