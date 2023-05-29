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Врач Наталья Савицкая рекомендует не заменять сигареты вейпом при попытке избавиться от зависимости

Общество
Врач Наталья Савицкая рекомендует не заменять сигареты вейпом при попытке избавиться от зависимости

Медицинский специалист Наталья Савицкая перечислила эффективные способы избавиться от никотиновой зависимости. Об этом пишет «Подмосковье Сегодня».

По словам Савицкой, необходимо соблюдать несколько условий, чтобы бросить курить. Врач отметила, что важно придумать альтернативный перекуру вид отдыха, например, физические нагрузки или любимое хобби.

Также надо соблюдать диету и поддерживать водный баланс, так как здоровый образ жизни может помочь отказаться от никотина. Специалист уверена в неэффективности замены сигарет вейпом, потому что это может только усугубить ситуацию. В заключении, Савицкая порекомендовала обратиться к врачу в случае необходимости и соблюдать дыхательные практики.

Ранее онколог Екатерина Казачкова опровергла пользу сигарет при борьбе со стрессом. По ее мнению, справиться с нервным напряжением помогает не никотин, а медитативное вдыхание-выдыхание.
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