Врач Наталья Савицкая рекомендует не заменять сигареты вейпом при попытке избавиться от зависимости

Также надо соблюдать диету и поддерживать водный баланс, так как здоровый образ жизни может помочь отказаться от никотина. Специалист уверена в неэффективности замены сигарет вейпом, потому что это может только усугубить ситуацию. В заключении, Савицкая порекомендовала обратиться к врачу в случае необходимости и соблюдать дыхательные практики.