Худрука «Сатирикона» Константина Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств

Художественного руководителя московского театра «Сатирикон» Константина Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ), сообщается на сайте учреждения.
«После долгого перерыва я набираю студентов на смешанный актерско-режиссерский курс под своим руководством», — поделился планами народный артист России.
В сообщении подчеркнули, что после вступлением Райкина в ректорскую должность завершился этап правовой неопределенности, продолжавшийся в Школе порядка полутора лет.
Если Райкин получил должность, то другой видный российский деятель искусств, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев получил награду — указом президента РФ его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает «Царьград».