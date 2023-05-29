В Киевской области и столице Украины третий раз за день звучит воздушная тревога

Предупреждения об угрозе атаки раздавались в ночь на 29 мая. После сигналы включали в районе 11:00. После этого на территории города раздавались мощные взрывы, передает «ФедералПресс». Мэр столицы Виталий Кличко указал, что в результате осколков снарядов пострадал один человек.