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В Киевской области и столице Украины третий раз за день звучит воздушная тревога

Происшествия
В Киевской области и столице Украины третий раз за день звучит воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в Киеве и двух областях Украины. Жители регионов слышат тревожные сигналы уже третий раз за день.

Согласно информации с сайта профильной карты, сирены звучат в Киевской и Черниговской областях. Украинцев призывают спрятаться в укрытиях ради личной безопасности.

Предупреждения об угрозе атаки раздавались в ночь на 29 мая. После сигналы включали в районе 11:00. После этого на территории города раздавались мощные взрывы, передает «ФедералПресс». Мэр столицы Виталий Кличко указал, что в результате осколков снарядов пострадал один человек.
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