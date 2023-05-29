Партию контрафактных сигарет на сумму свыше 48 млн руб. изъяли петербургские таможенники

В рамках происшествия зафиксированы признаки преступлений по различным уголовным статьям, связанным с коммерческой деятельностью. Таким образом с начала этого года петербургские таможенники изъяли из оборота более двух миллионов пачек сигарет, сообщили в пресс-службе ведомства.