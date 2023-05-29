Партию контрафактных сигарет на сумму свыше 48 млн руб. изъяли петербургские таможенники

Сотрудники таможенной службы изъяли больше 479 000 пачек сигарет, в том числе нескольких известных брендов, незаконно привезенных в Санкт-Петербург. Об этом заявила представитель пресс-службы Северо-Западного таможенного управления Мария Троянова.
Контрафактные сигареты доставили на границу от производителей целого ряда государств. В нелегальной партии были товары с пометками Швейцарии, Болгарии, Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Сербия и республики Беларусь. Общую стоимость партии специалисты оценили в сумму более 48 млн рублей.
В рамках происшествия зафиксированы признаки преступлений по различным уголовным статьям, связанным с коммерческой деятельностью. Таким образом с начала этого года петербургские таможенники изъяли из оборота более двух миллионов пачек сигарет, сообщили в пресс-службе ведомства.