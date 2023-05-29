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Партию контрафактных сигарет на сумму свыше 48 млн руб. изъяли петербургские таможенники

Происшествия
Партию контрафактных сигарет на сумму свыше 48 млн руб. изъяли петербургские таможенники

Сотрудники таможенной службы изъяли больше 479 000 пачек сигарет, в том числе нескольких известных брендов, незаконно привезенных в Санкт-Петербург. Об этом заявила представитель пресс-службы Северо-Западного таможенного управления Мария Троянова.

Контрафактные сигареты доставили на границу от производителей целого ряда государств. В нелегальной партии были товары с пометками Швейцарии, Болгарии, Соединенных Штатов, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Сербия и республики Беларусь. Общую стоимость партии специалисты оценили в сумму более 48 млн рублей.

В рамках происшествия зафиксированы признаки преступлений по различным уголовным статьям, связанным с коммерческой деятельностью. Таким образом с начала этого года петербургские таможенники изъяли из оборота более двух миллионов пачек сигарет, сообщили в пресс-службе ведомства.
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