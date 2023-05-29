Политолог Корнилов: Несмотря на все заявления, Турция все равно остается кандидатом в ЕС

Как заявил накануне глава ведущей фракции Европарламента, «Европейской народной партии» Манфред Вебер, ни ЕС, ни Турция больше не хотят вступления этой страны в Евросоюз. По мнению российского политолога Владимир Корнилова, этот процесс может быть возобновлен при более благоприятных обстоятельствах.
«Последние годы показали, что тесное партнерство между ЕС и Турцией важно, но полноправного членства Турции в ЕС никто больше не хочет — ни Турция, ни ЕС», — сказал Вебер, говоря о будущем сотрудничестве Анкары и Брюсселя.
По этой причине евродепутат призвал полностью прекратить переговоры с Анкарой о членстве в Евросоюзе. По словам Вебера, ЕС открыт для дальнейшего сотрудничества со своими непосредственными соседями.
«Мы нуждаемся во взаимодействии в вопросе достижения мира между Украиной и Россией, в миграционной политике, экономической модернизации и кипрском вопросе», — подчеркнул Вебер, добавив, что Анкара должна одобрить вступление Швеции в НАТО.
Напомним, заявление евродепутата прозвучало в тот день, когда Реджеп Эрдоган одержал победу на выборах президента Турции. Турция имеет статус кандидата на членство в Евросоюзе с 1999 года. Однако между альянсом и Анкарой не раз возникали разногласия, в том числе из-за соблюдения прав человека.
В свою очередь, соперник Эрдогана на президентских выборах Кемаль Кылычдароглу в ходе предвыборной кампании обещал возобновить переговоры по вступлению в ЕС. Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, Анкара по-прежнему сохраняет за собой статус кандидата на вступление в ЕС,
«Нужно помнить, что, несмотря на все заявления из Брюсселя, никто не снимал с Турции статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Слова о том, что этот процесс «пора прекращать», звучат периодически — как правило, в случаях, когда европейцев что-либо сильно не устраивает в поведении Турции. При этом здравые экономисты изначально говорили, что «Турция никогда не вступит в Евросоюз», на что есть целый ряд фундаментальных причин», — указал Корнилов.
По его словам, в самой Анкаре тот романтический период, когда там сильно мечтали вступить в ряды Евросоюза, тоже давно уже прошел.
«Тот же Реджеп Эрдоган, еще в свою первую «ходку» во власть, будучи еще премьер-министром Турции, прямо заявил: «Мы больше не будем ждать приглашения от ЕС вступить в его ряды, и клянчить об этом вступлении». В этом плане курс Анкары никак не меняется. Но при этом страна все равно остается в статусе кандидата на вступление. То есть, в случае чего, переговоры по этому поводу могут быть вновь в любой момент активизированы. В конце концов, общий товарооборот между Евросоюзом и Турцией превышает 65 миллиардов евро в год. Другое дело, что для этого Турции придется пожертвовать своими интересами, и занять намного более прозападную позицию», — заключил Корнилов.
Напомним, 29 мая в Еврокомиссии заявили, чтов Брюсселепризвали Будапешт соблюдать санкционную политику Евросоюза против России. Такова оказалась реакция ЕК на внесенный на рассмотрение Венгрией проект изменений в контракты на строительство АЭС «Пакш-2». В Еврокомиссии считают, что реализация проекта противоречит курсу ЕС на снижение энергозависимости от РФ, а также «диверсификации энергетических источников». Напомним, меморандум о совместном возведении новых энергоблоков №5 и №6 на АЭС «Пакш» были подписаны РФ и Венгрией в 2014-м, общая стоимость работ составит 12,5 миллиардов евро. Начало строительства АЭС «Пакш-2» запланировано на осень 2023 года. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что смена подрядчика по контракту на строительство АЭС «Пакш-2», которым выступает российский «Росатом», не планируется, а изменения в договоре носят «технический характер и вызваны сроками проекта».