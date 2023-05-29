Политолог Корнилов: Несмотря на все заявления, Турция все равно остается кандидатом в ЕС

Напомним, 29 мая в Еврокомиссии заявили, чтов Брюсселепризвали Будапешт соблюдать санкционную политику Евросоюза против России. Такова оказалась реакция ЕК на внесенный на рассмотрение Венгрией проект изменений в контракты на строительство АЭС «Пакш-2». В Еврокомиссии считают, что реализация проекта противоречит курсу ЕС на снижение энергозависимости от РФ, а также «диверсификации энергетических источников». Напомним, меморандум о совместном возведении новых энергоблоков №5 и №6 на АЭС «Пакш» были подписаны РФ и Венгрией в 2014-м, общая стоимость работ составит 12,5 миллиардов евро. Начало строительства АЭС «Пакш-2» запланировано на осень 2023 года. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что смена подрядчика по контракту на строительство АЭС «Пакш-2», которым выступает российский «Росатом», не планируется, а изменения в договоре носят «технический характер и вызваны сроками проекта».