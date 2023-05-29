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Видео уничтожения российской ПТУР бронетранспортера ВСУ с бойцами опубликовали в Сети

Армия
Видео уничтожения российской ПТУР бронетранспортера ВСУ с бойцами опубликовали в Сети

В Сети появились кадры уничтожения бронетранспортера Вооруженных сил России с боевиками. Для этого военнослужащие задействовали противотанковую управляемую ракету.

В рамках ведения специальной военной операции российские силы атаковали украинскую технику на Запорожском направлении. ВСУ использовали бронетранспортер при эвакуации бойцов в зоне боевых действий.

На опубликованном в Telegram-канале «Ботинок Военкора» материале заметно, что на технике передвигались несколько бойцов. Позже по этой цели выпустили снаряд, в результате чего прогремел взрыв.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. В ходе СВО за сутки удалось нанести удар по 89 огневым позициям украинских боевиков, передает «Царьград».
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