Страны G7 готовят для Украины «гарантии безопасности» на случай урегулирования конфликта, сообщает La Repubblica

По словам журналистов, США и Евросоюз оказывают давление на Киев, чтобы президент Украины Владимир Зеленский смягчил требования, сделав их более «приемлемыми для стран Глобального Юга». В качестве политических гарантий главе соседнего государства могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС, говорится в статье.