Страны-члены «Большой семерки» тайно готовят «гарантии безопасности» для Украины на случай урегулирования вооруженного конфликта. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.
По словам журналистов, США и Евросоюз оказывают давление на Киев, чтобы президент Украины Владимир Зеленский смягчил требования, сделав их более «приемлемыми для стран Глобального Юга». В качестве политических гарантий главе соседнего государства могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС, говорится в статье.
При этом итальянское издание отмечает, что Вашингтон рассчитывает завершить конфликт на Украине как можно скорее, поскольку он может отрицательно сказаться на предвыборной кампании действующего лидера США Джо Байдена в 2024 году.
Ранее издание Asia Times сообщало, что Зеленский не решается объявить контрнаступление из-за страха поражения ВСУ. В СМИ подчеркнули, что президент Украины колеблется из-за невозможности вести битву в воздухе и допустимых сбоев сигналов западного вооружения.