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Госпитализированная певица Слава проходит обследование в Коммунарке

Общество
Госпитализированная певица Слава проходит обследование в Коммунарке

Российскую музыкальную исполнительницу Славу срочно госпитализировали в понедельник, 29 мая. Подробности инцидента сообщил источник ФАН.

По некоторым данным, певицу доставили в больницу с высокой температурой и кашлем. Известно, что сейчас вся ее семья имеет аналогичные симптомы.

Источник сообщил, что знаменитость в настоящий момент находится на обследовании в Коммунарке. У нее подозревают воспаление легких, однако точный диагноз специалисты пока не поставили. Другие детали госпитализации уточняются.

Ранее представитель Славы Николай Макаров подтвердил сообщения о том, что исполнительницу доставили в больницу. Он предположил, что российская артистка могла простудиться.
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