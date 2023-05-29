Госпитализированная певица Слава проходит обследование в Коммунарке

Российскую музыкальную исполнительницу Славу срочно госпитализировали в понедельник, 29 мая. Подробности инцидента сообщил источник ФАН.
По некоторым данным, певицу доставили в больницу с высокой температурой и кашлем. Известно, что сейчас вся ее семья имеет аналогичные симптомы.
Источник сообщил, что знаменитость в настоящий момент находится на обследовании в Коммунарке. У нее подозревают воспаление легких, однако точный диагноз специалисты пока не поставили. Другие детали госпитализации уточняются.
Ранее представитель Славы Николай Макаров подтвердил сообщения о том, что исполнительницу доставили в больницу. Он предположил, что российская артистка могла простудиться.