Мигрант изрезал ножом соотечественницу в центре Петербурга

Через несколько часов в полицию из больницы поступил сигнал о нелегальной мигрантке, поступившей в лечебное учреждение с множественными ножевыми ранениями. Выяснилось, что раны ей нанес ее соотечественник, с которым они вместе проживали, передает сетевое издание «Петроград».