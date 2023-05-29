Мигрант изрезал ножом соотечественницу в центре Петербурга

Утром, 28 мая, в отдел полиции Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение о ножевом ранении на Гончарной улице. Правоохранители выехали по указанному адресу, но никого там не обнаружили.
Через несколько часов в полицию из больницы поступил сигнал о нелегальной мигрантке, поступившей в лечебное учреждение с множественными ножевыми ранениями. Выяснилось, что раны ей нанес ее соотечественник, с которым они вместе проживали, передает сетевое издание «Петроград».
Что стало причиной агрессии восточного мужчины, пока остается неизвестным. Женщина получила проникающие ножевые ранения поясницы, бедра и плеча. По горячим следам полицейские задержали мигранта.