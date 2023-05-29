Петербуржец добился компенсации за таракана в кефире

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга рассказала об одной поучительной истории.
По решению суда производитель молочной продукции обязан выплатить одному из своих покупателей компенсацию морального вреда и возместить стоимость приобретенного кефира. Дело в том, что петербуржец в своем иске пожаловался на то, что при употреблении кефира обнаружил у себя во рту дохлого таракана, сообщает Neva.Today.
Судебные слушания, показания свидетелей, а также результаты ряда экспертиз подтвердили обоснованность претензий пострадавшего петербуржца. Производитель продукции теперь должен выплатить истцу пять тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 92 рубля в качестве возмещения стоимости кефира.