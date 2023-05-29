Наводнение в Иордании привело к гибели мужчины и пропаже ребенка

В результате наводнения в Иордании погиб местный житель. Также сейчас разыскивается ребенок. Предполагается, что его смыло течением.
На юге страны продолжаются сильные дожди, которые превращаются в реки и льются по дорогам провинций, ограничивая передвижение граждан. Ранее на большей части территорий Иордании несколько недель стояла сильная засуха. Теперь власти перекрывают крупные дороги и предупреждают гостей страны о необходимости соблюдать осторожность. Ожидалось, что дождь прекратится уже к 29 мая, однако он продолжает лить. Один из жителей Аз-Зарки рассказал, что несколько автомобилей в городе смыло потоком воды.
По сообщениям из официальных источников Иордании, в результате стихийного бедствия погиб 30-летний мужчина. Вчера вечером на дороге в Аш-Шамийх на северо-востоке Акабы его машину унесло течением. Сейчас сотрудники гражданской обороны разыскивают ребенка, который пропал без вести в районе Эс-Сухне. Правоохранители опасаются, что он также мог стать жертвой наводнения.
На удивление туристы все равно посещают достопримечательности, находящиеся в зоне стихийного бедствия. По сообщениям гида, работающего в городе Петра и пустынной долине Вади-Рам, сегодня эти места посетило много иностранцев несмотря на сильный дождь. Правительственные данные показывают, что число туристов в страну за последний год увеличилось в четыре раза и составило 670 000 человек.