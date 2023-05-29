Наводнение в Иордании привело к гибели мужчины и пропаже ребенка

На юге страны продолжаются сильные дожди, которые превращаются в реки и льются по дорогам провинций, ограничивая передвижение граждан. Ранее на большей части территорий Иордании несколько недель стояла сильная засуха. Теперь власти перекрывают крупные дороги и предупреждают гостей страны о необходимости соблюдать осторожность. Ожидалось, что дождь прекратится уже к 29 мая, однако он продолжает лить. Один из жителей Аз-Зарки рассказал, что несколько автомобилей в городе смыло потоком воды.