СМИ: члены РНП подняли вопрос об отставке Кылычдароглу с поста председателя партии

Утверждается, что члены РНП после поражения оппозиционера на выборах провели собрание, в ходе которого рассмотрели как вариант с отставкой Кылычдароглу, так и с массовой отставкой других участников партии. В итоге присутствующие сошлись во мнении, что уход лидера сейчас будет означать окончательный провал оппозиционеров после проигрыша в борьбе за президентское кресло.