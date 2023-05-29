СМИ: члены РНП подняли вопрос об отставке Кылычдароглу с поста председателя партии

Члены «Республиканской народной партии» (РНП) подняли вопрос об отставке экс-кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу с поста председателя политического движения. Об этом сообщает Duvar со ссылкой на осведомленные источники.
Утверждается, что члены РНП после поражения оппозиционера на выборах провели собрание, в ходе которого рассмотрели как вариант с отставкой Кылычдароглу, так и с массовой отставкой других участников партии. В итоге присутствующие сошлись во мнении, что уход лидера сейчас будет означать окончательный провал оппозиционеров после проигрыша в борьбе за президентское кресло.
Источник в РНП анонсировал изменения в составе партии в ближайшее время, однако, какими они будут, неизвестно. При этом не исключено, что Кылычдароглу может остаться на посту председателя до следующих муниципальных выборов, проведение которых запланировано на март 2024 года.
Кемаль Кылычдароглу являлся единым кандидатом от оппозиционного «Национального альянса» на президентских выборах, первый тур которых состоялся 14 мая. По итогам голосования ни один из трех претендентов на высший государственный пост не получил необходимых для победы 50% голосов: за Кылычдароглу отдали голоса 44,88% населения, за действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана — 49,51%, за кандидата от альянса АТА Синана Огана — 5,17%.
Во второму туре выборов 28 мая приняли участие уже только Кылычдароглу и Эрдоган. Последний был признан победителем после обработки 99,43% бюллетеней, набрав 52,14% голосов против 47,86% оппонента.