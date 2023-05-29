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Пантера из зоопарка под Волгоградом напала на семилетнюю девочку

Происшествия
Пантера из зоопарка под Волгоградом напала на семилетнюю девочку

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту нападения пантеры на семилетнюю девочку в одном из частных зоопарков в Волгоградской области. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в понедельник, 29 мая. После оказания первой медицинской помощи девочка была направлена на амбулаторное лечение, указали в ведомстве.

«Несовершеннолетняя слишком близко подошла к клетке с животным, в результате чего пантера когтями нанесла повреждение в области головы ребенка», — отметили в пресс-службе.

В ближайшее время будет дана юридическая оценка законности деятельности частной экофермы на территории базы отдыха, резюмировали в МВД.
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