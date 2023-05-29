Пантера из зоопарка под Волгоградом напала на семилетнюю девочку

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту нападения пантеры на семилетнюю девочку в одном из частных зоопарков в Волгоградской области. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в понедельник, 29 мая. После оказания первой медицинской помощи девочка была направлена на амбулаторное лечение, указали в ведомстве.
«Несовершеннолетняя слишком близко подошла к клетке с животным, в результате чего пантера когтями нанесла повреждение в области головы ребенка», — отметили в пресс-службе.
В ближайшее время будет дана юридическая оценка законности деятельности частной экофермы на территории базы отдыха, резюмировали в МВД.