Американская валюта дважды падала в цене на торгах 29 мая

Американская валюта последнее время шла медленно, но постоянно вверх на торгах Мосбиржи. Курс выше 80 рублей за 1 доллар для многих стал нормой, передает портал Тeleprogramma.pro.
Тем не менее, сегодня, 29 мая, доллар понизился в цене, причем дважды. В настоящий момент он торгуется на бирже за 79,98 рубля. При этом валюта Евросоюза уверенно растет, ее курс – 85,84 рубля за 1 евро.
При этом большинство финансовых брокеров и рядовых россиян понимают, что это не последние скачки флуктуации валютных курсов на биржевых площадках РФ.
Ведущий аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что в ближайшие дни российские деньги могут укрепиться в диапазоне 78-79 рублей за американский доллар.