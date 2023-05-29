Мали столкнулась с дефицитом удобрений из-за антироссийских санкций Запада

Страны Африки и Латинской Америки больше всех испытывают на себе последствия санкционного давления на Россию. Зерновая сделка, призванная обеспечить голодные регионы продовольствием, показала двуличие Запада. Об этом ранее высказался политолог Павел Шипилин. По его мнению, вывоз украинского зерна по специальному коридору приводит к тому, что большую его часть получают зажиточные европейские государства, а нуждающиеся остаются ни с чем.