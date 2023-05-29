Мали столкнулась с дефицитом удобрений из-за антироссийских санкций Запада

Бамако, 29 мая. Посол Мали в США Секу Берте рассказал о дефиците поставок российских удобрений из-за санкций.
Дипломат напомнил о том, что аграрный сектор страны испытывает кризис нехватки подкормки, который вызван введением ограничений на российский экспорт со стороны западных стран. По его словам, малийские фермеры надеются на то, что в 2023 году РФ сможет возобновить снабжение африканской республики.
Страны Африки и Латинской Америки больше всех испытывают на себе последствия санкционного давления на Россию. Зерновая сделка, призванная обеспечить голодные регионы продовольствием, показала двуличие Запада. Об этом ранее высказался политолог Павел Шипилин. По его мнению, вывоз украинского зерна по специальному коридору приводит к тому, что большую его часть получают зажиточные европейские государства, а нуждающиеся остаются ни с чем.
В прошлом году представители Мали и РФ в ходе рабочей встречи обсудили поставки продовольствия и злаков в африканскую республику. Кроме того, политики договорились об увеличении экспортно-импортного потока и укреплении торгово-экономических связей.