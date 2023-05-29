В Европарламенте обвинили власти Косово в эскалации против сербов

Косовска-Митровица, 29 мая. Власти непризнанной республики Косово должны приложить все усилия для установления устойчивой атмосферы доверия с жителями северных регионов края. Об этом заявила специальный докладчик Европарламента по вопросу Косово Виола фон Крамон.
По ее словам, она посетила ряд сербских муниципалитетов, в которые несколькими днями ранее Приштина ввела свои полицейские силы, аргументируя эту акцию необходимостью предоставить албанским мэрам возможность приступить к исполнению обязанностей. Представительница Европарламента сообщила, что в течение нескольких дней смогла встретиться и пообщаться с многочисленными представителями гражданского общества и простыми людьми в Зубин-Потоке, Лепосавиче и Звечане, обсудив текущую ситуацию.
Фон Крамон осудила действия властей самопровозглашенной республики по вводу вооруженного контингента на территорию самоуправляемых сербских муниципалитетов. По ее словам, результаты выборов не легитимизируют вторжение косовских сил безопасности на север края.
«Я должна отметить, что это очень сложная и напряженная ситуация. Мы видели множество бронеавтомобилей, представителей вооруженных сил, и я не думаю, что в нынешних условиях силовая инаугурация новых мэров — это хорошая идея. Даже если вы де-юре избраны, это не означает, что у вас есть легитимное право на то, чтобы занять здания муниципалитетов», — заявила фон Крамон.
Она призвала власти Приштины «подумать дважды», прежде чем предпринимать шаги, которые угрожают стабильности в регионе.
Ее мнение поддержал посол ФРГ в Косово Йорн Роде, который подтвердил заявление дипмиссии, осуждающее действия косовских властей.
«Мы подтверждаем наше заявление от 26 мая, в котором осуждается решение Косово обеспечить принудительный доступ в муниципальные здания на севере Косово, несмотря на наши неоднократные призывы к сдержанности», — написал он.
Ранее о недопустимости односторонних шагов, ведущих к эскалации, заявили в Вашингтоне. Госдеп США выразил «решительное осуждение» действий руководства непризнанной республики, заявив, что они «будут иметь последствия для наших двусторонних отношений с Косово».