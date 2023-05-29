В Европарламенте обвинили власти Косово в эскалации против сербов

По ее словам, она посетила ряд сербских муниципалитетов, в которые несколькими днями ранее Приштина ввела свои полицейские силы, аргументируя эту акцию необходимостью предоставить албанским мэрам возможность приступить к исполнению обязанностей. Представительница Европарламента сообщила, что в течение нескольких дней смогла встретиться и пообщаться с многочисленными представителями гражданского общества и простыми людьми в Зубин-Потоке, Лепосавиче и Звечане, обсудив текущую ситуацию.