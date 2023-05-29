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Кардиолог Анна Кореневич назвала главные причины болезней сосудов после 50 лет

Общество
Кардиолог Анна Кореневич назвала главные причины болезней сосудов после 50 лет

Заболевания сердечно-сосудистой системы с после 50 лет делаются более заметными. У пациентов в этом возрасте чаще обнаруживают гипертонию, аритмию, ишемию, высокий холестерин, сахарный диабет. Об этом рассказала Кардиолог Анна Кореневич.

Как сообщает «Информинг», чтобы отодвинуть срок возникновения болезней или избежать их, следует исключить три главных фактора, влияющих на развитие заболеваний, заявила специалист.

По словам Кореневич, нужно не просто избавиться от вредных привычек, но и перейти на ЗОЖ. В то же время необходимо использовать регулярные физические нагрузки. Изначально можно просто чаще гулять на свежем воздухе, добавила эксперт.

Кроме того, обязательно надо соблюдать определенный рацион питания, хотя совсем отказываться от некоторых продуктов не стоит. Особенно важно поддерживать водный баланс в организме и наладить здоровый сон, подчеркнула кардиолог.
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