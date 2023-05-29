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Сбежавшая из России актриса Яна Троянова в 19 лет назначила «стрелку» двум бандитским группировкам

Шоу-бизнес
Сбежавшая из России актриса Яна Троянова в 19 лет назначила «стрелку» двум бандитским группировкам

Телеведущая Яна Троянова в интервью журналисту Юрию Дудю✱ (признан иноагентом в РФ) рассказала, что в 90-е годы прошлого столетия, во времена бандитизма, рэкета и воров в законе, была сторонницей феминизма.

В 19-летнем возрасте актриса могла в полной мере постоять за себя и добиться желаемого. В доказательство своего дерзкого характера она привела случай, когда одна из группировок Екатеринбурга забрала автомобиль отца ее первого мужа Константина Ширинкина.

Девушка не растерялась и напрямую отправилась в дом главаря, чтобы разобраться в ситуации. В результате короткого разговора юная Троянова назначила общую встречу с бандитами, на которую ее саму, как девушку, не пустили.

«Их главный – Белый – говорит: "Ну а что, девушка рулевая тоже бывает". Меня признали, представляешь? Это был уровень уже… Бэху не вернули, но я должна была радоваться, что со мной ничего не сделали», — вспоминает актриса.

Следует отметить, что в настоящее время создано большое количество проектов, в которых показано и рассказано о жестоких и влиятельных организованных преступных групп. Ранее режиссер Юрий Быков объявил о начале съемок нового фильма «Лихие». В основе сюжета – история реального криминального авторитета из 1990-х Юрия Краба, передает RT.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
Яна Троянова бандитизм криминальный авторитет группировки
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